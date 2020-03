Dos nous casos al Joan XXIII de Tarragona eleven a 21 els positius per coronavirus a la demarcació

El Departament de Salut ha confirmat en les darreres hores dos positius per covid-19 a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, de manera que la demarcació ja suma 21 casos confirmats. El primer és un veí de Miami Platja de 40 anys que està ingressat a la UCI per una patologia associada i que es va contagiar en el marc d’un viatge recent a Benidorm. El segon cas és el d’un turista de 71 anys de nacionalitat sueca que està aïllat en una habitació del centre hospitalari. L’home no té patologies associades i presenta símptomes lleus, però romandrà a l’hospital perquè havia vingut des de França en una autocaravana.

Aquest dissabte Salut també ha confirmat cinc casos més. Es tracta d’un veí de Cambrils de 49 anys que està en aïllament domiciliari i que és familiar de les dues persones confirmades en aquest municipi del Baix Camp –una dona de 79 anys i la seva filla de 46. I quatre a les Terres de l’Ebre: el d’un veí de Roquetes de 61 anys que està ingressat amb pronòstic greu a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa; i un veí de Tortosa de 71 anys, un de l’Ampolla de 70 i un d’Amposta de 47 que es mantenen en aïllament domiciliari.



Fins ara s’han confirmat també els positius de cinc persones d’una mateixa unitat familiar de Tortosa -una de les quals ingressada també a l’hospital-; el d’una veïna d’Ulldecona de 30 anys que és cirurgiana del mateix centre sanitari; el d’un noi de 22 anys i una noia de 26 de Torredembarra que són parella; el d’una veïna de Sitges de 79 anys i nacionalitat russa ingressada a l’hospital del Vendrell; el de la dona de 79 anys i la seva filla de 46, totes dues residents a Vilafortuny; una dona de 60 anys i el seu marit de 54, residents a Salou, i una veïna del Vendrell de 39 anys. Tots els afectats evolucionen favorablement.