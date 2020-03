Deu casos positius de covid-19 a la Residència Ballús de Valls

Imatge de l’exterior de la Residència Ballús de Valls. Foto: El Vallenc

La Residència Ballús de Valls ha confirmat un total de deu casos positius de coronavirus entre personal mèdic i usuaris. Dissabte passat es confirmava el cas d’un positiu per part d’una infermera de la Residència i durant el dia d’ahir es confirmaven nou casos més després de rebre els resultats de les proves. Es tracta de la metgessa de la Residència Ballús i també de vuit usuaris.

En aquest sentit, no es poden descartar que puguin augmentar els casos de Covid-19 a la residència. Els usuaris estan en aïllament igual que la resta d’usuaris no infectats i se segueixen les estrictes mesures de seguretat i protocolaris per evitar el màxim l’expansió del coronavirus. Se suspita que els positius de Covid-19 estarien lligats amb el brot d’Igualada.

Suport de la Fundació Vilaniu

Per altra banda, la plantilla segueix presentant simptomatologia i les baixes presentades pel personal del centre han anat augmentant substancialment. Així, ja hauria afectat “gairebé tota la plantilla” com afirmava Miguel Márquez, gerent de la Residència Ballús. És per això que s’ha demanat el suport de la Fundació Vilaniu i s’ha descartat -després de no rebre resposta- la petició de suport per part de l’UME (Unitat Militar d’Emergència). “S’ha optat per altres vies”, ressaltava Miguel. En aquest sentit, la Fundació Vilaniu donaran suport al centre amb la gestió fins que es recuperi el personal. Aquest acord entre Residència i Fundació Vilaniu seguirà fins que el personal de la residència estigui totalment recuperat.