Descobriu el nou web Elvallenc.cat

Elvallenc.cat s’ha actualitzat. Amb la intenció de ser més visual, potenciar les noves tecnologies i agilitzant la pàgina per satisfer al lector, el setmanari renova la seva versió digital.

Així, aquest dimarts, 25 de febrer de 2020, s’ha produït el canvi de format de la pàgina web d’El Vallenc, amb què s’aconsegueix arribar a les pantalles d’ordinadors, tauletes i mòbils dels nostres lectors d’una forma més moderna, actual, àgil i intuïtiva. El nou Elvallenc.cat té una millor estructura, s’hi potencien les seccions i permet una fàcil i ràpida navegació per la pàgina. A més, el lector podrà veure en format digital les darreres notícies que tenen lloc a Valls i la comarca de l’Alt Camp de forma immediata gràcies a l’actualització constant de contingut.

El setmanari El Vallenc compta des del 2007 amb una versió en línia, un diari digital amb l’actualitat de Valls i comarca. Un complement de la versió en paper del setmanari que permet mantenir al dia els lectors, cercant la immediatesa que no té el paper, on després els continguts, junt amb d’altres, hi seran ampliats i més treballats.

El diari digital Elvallenc.cat, mitjà de referència a la comarca de l’Alt Camp, ha viscut canvis i tingut diverses versions al llarg d’aquests anys, sempre buscant la millora i adaptant-se a les noves tecnologies. Una vegada més, El Vallenc aposta per les tecnologies de la informació actuals, conscients de la importància que tenen avui en el dia a dia dels lectors.