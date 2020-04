Denuncien Ambulàncies Egara a inspecció de treball per la manca de protecció als treballadors pel coronavirus

La CGT ha denunciat Ivemon Ambulàncies Egara al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre per “les greus mancances i deficiències” a l’empresa, “tant a nivell d’EPI com de mesures de prevenció i protecció” davant la situació generada pel coronavirus, segons ha assenyalat el sindicat en un comunicat. CGT ha apuntat que la situació es produeix als centres de treball i a les ambulàncies, i que afecta tant al personal del transport sanitari urgent com al del no urgent. També han assegurat que els EPI són de “mala qualitat”, que hi ha una restricció d’ús dels equips i que hi ha una falta d’higiene en els centres de treball. Amb tot, han reclamat equipar “amb més contundència i seguretat les ambulàncies” per protegir empleats i pacients.

Sempre segons la versió del sindicat, “l’empresa incompleix els procediments d’utilització dels EPI per a la prevenció de possibles contagis”. Els equips tampoc complirien la normativa, al seu parer. A més, han comentat que hi ha una “restricció d’ús dels EPI només per a casos de sospites clares” de la covid-19, i s’obvia “que hi ha pacients asimptomàtics”. Sobre la higiene als centres de treball, han concretat que el problema és que els vestuaris són “petits i sense ventilació”.

ACN