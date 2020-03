El Grup de Consum La Bajoca, Unió de Pagesos i les associacions de consumidors majoritàries demanen a l’Ajuntament de Valls reobrir el mercat de la verdura dels dimecres i dissabtes a la capital de l’Alt Camp.

Recordem que des de la primera setmana de confinament, l’Ajuntament va tancar el mercat setmanal de la verdura. En aquest sentit, l’alcaldessa de la ciutat, Dolors Farré, en una entrevista que podeu trobar íntegra en l’edició en paper, assenyala que “no ha estat una decisió fàcil i comprenc que els paradistes afectats ho vegin d’una altra manera. En primer lloc, el que tinc clar és que, en aquests moments, no podem prendre més riscos dels estrictament necessaris. Encara més, no es poden donar instruccions contradictòries: per una banda dir que els ciutadans ens hem de quedar a casa i per l’altra autoritzar el mercat. Tenim clar que hem de limitar la mobilitat tant com sigui possible i, en el cas del mercat de la verdura, ens trobàvem a més que la pràctica totalitat d’agricultors són de fora de Valls. Comprenc les queixes quan ets un afectat, però entengui que com a alcaldessa calia evitar qualsevol risc afegit i extern”. També assenyala que “ja s’ha articulat la suspensió als paradistes de la taxa pel mercat i que, si és necessari, buscarem altres mesures compensatòries”.

D’altra banda, des del Grup de Consum La Bajoca, en un comunicat adreçat a la nostra redacció, s’ha demanat al govern conèixer-ne els motius i, tot i no rebre resposta formal o per escrit, se’ns ha fet saber que la decisió es va prendre perquè no es podia assegurar el compliment de mesures de seguretat, perquè s’incitava la gent a sortir al carrer i perquè només hi ha un pagès local.

“L’Ajuntament està afavorint un tipus concret de distribució alimentària per sobre d’un altre, ja que no dona les mateixes oportunitats a tothom: mentre la resta d’establiments van poder adaptar-se a les mesures sanitàries, les parades del mercat no ho van poder ni intentar”, diu La Bajoca, que afegeix: “Creiem que l’Ajuntament hauria de promoure la reobertura del mercat, posant-se en contacte amb els seus paradistes, proposant mesures de prevenció (que hem fet arribar al govern) i explicant-ho a la població. Creiem que apostar pel futur del mercat és això, posar-se al seu costat en aquests moments, altrament el mercat tornarà a perdre un llençol en aquesta bugada.”