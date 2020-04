VÍDEO | De la terra a la taula: compra a pagès des de casa amb la iniciativa ‘Pagesia a Casa’

De la terra a la taula. Aquesta és la filosofia de la nova iniciativa d’Unió de Pagesos, que fa uns dies, arran de la crisi de la Covid-19, va posar en marxa el projecte ‘Pagesia a casa’, un portal de compra directa d’aliments de proximitat que permet posar en contacte productors i consumidors. La iniciativa aplega uns 250 productors per fer les comandes, i tenen a disposició uns 90 productes d’alimentació dividits en els apartats de fruita, verdura, carn i altres on s’inclouen productes com llet i derivats làctics, mel, ous, fruita seca, embotits, cerveses artesanes o vi. En Sergi Martín és un pagès de la comarca, amb explotacions entre Valls, Vila-rodona i el Pla de Santa Maria que va decidir oferir el seu producte a través d’aquesta iniciativa. Bàsicament ven garrafes de 2 i 5 litres del seu propi oli, sota la marca ‘Collita de l’Avi Pià’. Martín diu que rep una mitjana d’entre 4 i 5 comandes diàries i que gràcies a la venda per internet a través de les xarxes socials i del portal web pagesiaacasa.cat estan aconseguint suplir les vendes que feien habitualment al sector de la restauració.

El Sergi també assegura que aquesta situació es pot convertir en una oportunitat per valorar més el producte local i amb moltes qualitats. A més, insisteix en el fet que aquesta iniciativa els permet “deixar de ser esclaus de les cooperatives i de les grans multinacionals que no valoren el producte”.