Creu Roja Respon a la Província de Tarragona en la mobilització de recursos més gran de la seva història

Foto d’arxiu de Creu Roja de Tarragona.

La mobilització de recursos més gran dels 150 any d’història de la Creu Roja Catalunya.

Per donar resposta a la població més vulnerable, la Creu Roja Tarragona té activades 500 persones voluntàries, de les més de 2.600 que segueixen activades arreu de Catalunya. Totes les activitats es realitzen amb l’aplicació estricta de tots el protocols d’higiene, seguretat i autoprotecció.

Pel que fa al repartiment d’aliments, fins al moment a la demarcació s’ha donat cobertura de béns de primera necessitat i aliments bàsics a més de 622 famílies, per cobrir les necessitats nutricionals bàsiques i normalitzar l’accés alimentari de col·lectius més vulnerables. Per tenir especial cura de les persones grans i persones amb mobilitat reduïda, les assemblees locals de la Creu Roja Tarragona fan lliurament a domicili de productes bàsics i farmacèutics a més de 60 municipis.

1014 persones a la demarcació de Tarragona han realitzat el curs de la Creu Roja, obert a la població general, on l’entitat ofereix una formació de coneixements bàsics i mesures de protecció per fer front la COVID19. Arreu de Catalunya 34.370 han estat les persones formades virtualment. Link d’accés al curs

La Creu Roja Tarragona ha realitzat més de 3.600 trucades telefòniques per fer el seguiment de les persones grans que viuen soles, informar, tranquil·litzar i donar les recomanacions necessàries per fer front a la crisi, així com, detectar possibles necessitats. En Àmbit autonòmic ja s’han realitzat 25.000 trucades de les 45.000 previstes.

Ja són sis els albergs per a persones sense sostre gestionats per la Creu Roja Catalunya. A l’Alberg de persones sense sostre de l’Ajuntament de Tarragona, amb més d’una setmana de servei, l’atenció segueix amb normalitat amb una ocupació de les 50 places disponibles.

A Terres de l’Ebre, les assemblees Locals de Creu Roja Ampolla, Creu Roja Deltebre, Creu Roja Amposta, Creu Roja La Sènia i Creu Roja Tortosa s’han coordinat per donar cobertura al trasllat de material des de l’hospital Tortosa Verge de la cinta a la Clínica Terres de l’Ebre, en la redefinició de referències hospitalàries de les Terres de L’Ebre.