CoopCamp oferirà formacions en línia per a entitats de l’economia social i solidària

L’Ateneu CoopCamp ha programat un calendari de tallers en línia davant la situació d’emergència actual, per tal que les entitats de l’economia social i solidària puguin reorientar les seves estratègies i els seus productes i serveis.



Formacions en diversos àmbits

La primera de les formacions arriba aquest divendres, en una primera sessió sota el títol “Comptabilitat analítica i generació d’escenaris per a la sostenibilitat econòmica de les cooperatives”, amb l’objectiu d’analitzar serveis i productes de les cooperatives i valorar-ne el posicionament estratègic per tal que siguin projectes sostenibles, així com la generació d’escenaris i com recalcular l’analítica per poder-se adaptar al moment actual. Aquesta formació anirà a càrrec de Fasolà SCCL, els dies 17 i 24 d’abril.



Enfocat a la importància de la comunicació i eines digitals, es proposa el taller “Traiem-li suc a la comunicació digital”, dividida en dues sessions. Una primera per adquirir eines per crear estratègies de comunicació digital i una segona per aprendre a posicionar webs als cercadors i a fer anuncis de màrqueting digital. Aquesta formació anirà a càrrec d’El Far Cooperatiu i de Jamgo, el 29 i 30 d’abril.



I per al mes de maig es proposen 2 tallers més. Un sobre “Eines comercials per fer créixer el teu projecte”, que oferirà eines pràctiques per augmentar les possibilitats de tancar vendes i ampliar el parc de clients, com una manera de fer més viables i sostenibles els projectes. Aquest taller anirà a càrrec de Dignidart SCCL, el dia 12 de maig.

Les formacions van enfocades a treballar aspectes com l’anàlisi de mercat, la comunicació i les estratègies de producció, entre altres



I el darrer curs, sobre “Com fer un estudi de mercat amb pocs recursos”, per obtenir eines per poder analitzar periòdicament el mercat i així poder adaptar millor els processos i les estratègies de producció, comunicació i venda a les noves situacions i demandes de la població. Aquesta formació anirà a càrrec de Visirius, els dies 20 i 27 de maig.



Totes les formacions són gratuïtes i es realitzaran a través de la plataforma Zoom. Totes aquelles persones interessades a participar-hi, cal que s’inscriguin prèviament a www.coopcamp.cat/agenda.

En l’actual situació de confinament, l’Ateneu CoopCamp continua treballant de forma telemàtica per seguir acompanyant projectes de l’economia social i solidària i per proporcionar-los eines i recursos essencials perquè puguin assolir els seus objectius.