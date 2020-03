Continuen pujant els ERTO a la demarcació

Imatge de l’entrada del Polígon de Valls aquest matí amb control per part dels Mossos d’Esquadra. Foto: El Vallenc

Els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) han pujat fins als 783 a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb 49 expedients presentats per l’afectació que ha provocat la crisi del coronavirus.

La demarcació de Tarragona és la segona de Catalunya amb un nombre més alt, tant d’expedients com de treballadors afectats. Aquestes dades han estat facilitades aquest dimecres, dia 18 de març, al matí pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

Els ERTO a tot Catalunya

Per demarcacions, la major afectació s’ha concentrat a la de Barcelona, amb 224 expedients d’ocupació temporals i 25.976 treballadors afectats. A les comarques de Lleida, es registren 48 expedients d’ocupació temporals i 303 persones afectades. I a les comarques de Girona, registra 39 expedients d’ocupació temporals i 589 treballadors afectats.En el global de Catalunya, els treballadors afectats per ERTO van pujar fins als 27.651, amb 360 expedients presentats per l’afectació que ha provocat la crisi del coronavirus.

Aquestes dades són dels ERTO que ja registra el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, malgrat que algunes empreses han anunciat plans i encara no els han presentat oficialment.