Comunicat del Pius Hospital de Valls davant les mesures adoptades pel Covid-19

El Pius Hospital de Valls ha reorganitzat l’activitat programada de consultes externes i gabinets de proves diagnòstiques. Es realitzen trucades als pacients informant que no vinguin a l’hospital i que el seu metge els trucarà per telèfon valorant cada cas. Les visites o proves que són ajornables es posposen fins nou avís. Algunes visites després de la valoració es fan presencials.

L’activitat inajornable com: obstetrícia, fractures, cures, tractaments oncològics, immunosupressors i anticoagulants, diagnòstic ràpid, diàlisi i tractaments d’hospital de dia inajornable es continuen realitzant.

Les intervencions quirúrgiques que s’ha valorat que es poden ajornar s’han posposat fins nous avís, i es realitzen les intervencions urgents i oncològiques.

Per a l’activitat d’hospitalització, s’ha reorganitzat un espai per poder donar resposta als casos de coronavirus diferenciat de les altres patologies. S’ha limitat estrictament a 1 persona els acompanyants dels malalts ingressats, seguin sempre la normativa d’aplicació.

Per a l’activitat del servei d’urgències es duu a terme un triatge dels pacients per detectar els casos presumptes i avaluar-ne la gravetat, separant el circuit de la resta de pacients. Així, s’ha establert uns circuits assistencials i espais diferenciats per a: obstetrícia, ginecologia, urgències de nivell MAT IV i V (de baixa prioritat) i pediatria.

S ‘han habilitat unes línies addicionals per atendre als ciutadans. El telèfon de contacte és 977 61 21 31