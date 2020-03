Cistelleria Roca tanca portes pel coronavirus

Diferents palmes i palmons de la cistelleria roca

L’establiment vallenc Cistelleria Roca ha comunicat aquest dilluns, dia 16 de març, el tancament de la seva botiga arran de la situació d’emergència generada pel Covid-19 durant tot el període decretat per les autoritats, fins a nou avís.

No obstant, es podran fer comandes via telefònica mitjançant el telèfon 977 606 920, o bé per Whatsapp. Apunten a la nota que poden fer arribar les comandes a casa seguint les mesures de seguretat oportunes cada dia en horari de 12 del migdia fins a a les 13.00 hores.

Ca la Candelària, com és coneguda a Valls, és un establiment tradicional i familiar emplaçat a la Muralla del Castell, número 31, especialitzada en palmes i palmons. Resulta que és, en els darrers anys, l’únic punt de venda de palmes a beneir el Diumenge de Rams. A més, aquest establiment confecciona la palma monumental que mostra el pas de la Germandat del Sant Sepulcre de Valls. De fet, Cistelleria Roca porta quatre generacions elaborant palmes i palmons.

Recordem que Valls acull el dimecres abans d’aquesta data un mercat de palmes i palmons que s’ubica a la plaça del Pati. La benedicció del Diumenge de Rams a Valls, el proper 5 d’abril, està en perill de suspensió en el marc de les actuacions preventives excepcionals de control del coronavirus.

En aquest sentit, mossèn Joan Àguila, rector de l’església de Sant Joan i arxiprest de l’Alt Camp, ha assenyalat a la nostra redacció que oficialment no hi ha res decidit sobre les benediccions de palmes a Valls, “però el més normal és que no es faci”.

Per la seva part, el rector de l’església de la Mare de Déu del Lledó, mossèn Joan Font, ha declarat: “Encara no hi ha res decidit sobre la celebració del Diumenge de Rams. Encara falten dues setmanes per a la data de celebració. Si és possible es farà i si no, no tindrà lloc.”