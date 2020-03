Cinc morts més a la província de Tarragona per Covid-19 al llarg del dia d’avui

Una professional sanitària entrega una mostar per fer la prova del coronavirus a l’Hospital Clínic. Publicada el 23 de març del 2020. Foto: ACN

En les darreres 24 hores, la província de Tarragona ha hagut de lamentar cinc noves morts relacionades amb el Covid-19, segons fonts del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, durant el dia d’avui, divendres 27 de març, s’han produït -al Camp de Tarragona fins a 40 casos nous de coronavirus, fet que ha elevat a 336 el nombre d’infectats confirmats acumulats. En aquest sentit, del total d’acumulats de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, 175 es troben ingressats, dels quals 47 mantenen ingrés a l’UCI. En total, des de l’inici de l’epidèmia, la demarcació de Tarragona ha registrat un total de 16 morts, comptant els 5 d’avui.

Per altra banda, a la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre hi ha hagut 11 casos nous en el dia d’avui, elevant a 68 el nombre de casos acumulats. En total hi ha 24 persones hospitalitzades, dels quals 8 es troben a l’UCI.

En total, sumant les dues regions sanitàries, la xifra de casos confirmats de coronavirus s’eleva fins als 404.