CCOO i UGT denuncien: la plantilla de Correus, un dels majors índeix de contagis per coronavirus del país

CCOO i UGT, sindicats majoritaris de Correus, han cridat l’atenció sobre les elevades xifres de contagi i l’alt percentatge de treballadors/es afectats a Correus per coronavirus, l’empresa amb major plantilla de el sector públic, 53.000 efectius.

A data 14 d’abril, segons l’empresa, ja són 836 treballadors / es amb casos positius i 2.197 en quarantena, el que suposen 3.033 casos a tot l’Estat. Les organitzacions sindicals han denunciat que Correus ve ocultat les dades provincials des del 6 d’abril, última data en què els va publicar, una maniobra que posa de manifest, novament, la manca de transparència i la nefasta gestió de el president de Correus i que xoca frontalment amb la política de transparència de la resta de l’Administració i de el mateix Govern.

Aquestes dades situen a Correus (1,599% de la plantilla total) gairebé 5 vegades per sobre de la mitjana de la població, col·locant a l’col·lectiu de Correus com el de major contagis de país, només per sota de l’sanitari (4,875%), i lleument per sobre de les forces i cossos de seguretat de l’Estat (1,588%).

CCOO i UGT atribueixen aquestes dades a l’alta exposició a la qual han estat sotmesos els treballadors i treballadores de Correus a les primeres setmanes de la crisi sanitària, des que es va decretar l’estat d’alarma, el 14 de març, i després de la decisió de l’ president de la companyia, Juan Manuel Serrano, de mantenir tant sí com el nivell d’activitat de l’empresa per veure en el comerç electrònic una oportunitat de negoci. El president, amb una decisió personal, contra el criteri d’una part del seu equip directiu, i de les organitzacions sindicals CCOO i UGT, va forçar la plantilla a treballar sense mitjans de protecció (ni guants, ni gels, ni màscares, ni mampares ), exposant a milers de treballadors / es a el contagi.

La irresponsable decisió de Serrano, contravenint les pròpies recomanacions de Govern, ha comptat des d’un inici amb l’oposició frontal de CCOO i UGT, que van denunciar des d’un primer moment el risc a que s’estava exposant a la plantilla. Després dirigir-se per carta a ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el RD de 29 de març va recollir part de les reivindicacions de tots dos sindicats, incorporant el servei públic postal com essencial per al nostre país -una cosa que Serrano havia rebutjat en el RD de 14 de març- i restringint l’activitat de Correus encara més i limitant-la a la prestació d’elements essencials i imprescindibles per a la ciutadania.

CCOO i UGT continuen exigint a la direcció de Correus que, després de la garrotada rebut des del Ministeri, rectifiqui les instruccions operatives que va imposar el passat 15 de març que, no només han portat a la companyia pública, la major de país, a el trist rècord de contagis per coronavirus, sinó que, a més, han generat un autèntic caos en la gestió. Per a tots dos sindicats, tots els treballadors/es han de comptar amb mitjans de protecció (guants, gels desinfectants, màscares i mampares a les parades d’oficines), reposició suficient dels mateixos i s’han de complir tant els protocols de desinfecció com els de quarantenes establerts per les autoritats sanitàries per baixar la corba de contagis postal. En cas contrari, l’activitat s’ha de paralitzar, han recordat els dos sindicats. Per a les organitzacions sindicals, Correus ha d’anteposar la salut i la vida de la seva plantilla a l’activitat i als el negoci.



11 casos positius a Correus a la província de Tarragona i 177 a Catalunya

CCOO i UGT han assenyalat que a la província de Tarragona, d’acord a les últimes dades facilitades el 6 d’abril, data des de la qual Correus ve ocultant les dades de contagi per província, el total de casos per coronavirus és de 36, dels que el nombre de contagis entre la plantilla de Correus puja a 11 i el de quarantena a 25. a Catalunya aquestes xifres suposen un total de 482 casos, dels quals 177 són positius i 305 treballadors / es de la plantilla es troben en quarantena.



Aquestes dades són el reflex dels incompliments dels protocols sanitaris i de les mesures de seguretat a la província, en què han destacat la falta de mitjans de seguretat per als treballadors / es de Valls, Sant Carles de la Ràpita, L’Arboç , Vendrell, Torredembarra, Reus o Tarragona, per remarcar alguns ja que ha estat un problema generalitzat en tots els centres de treball durant més de 20 dies, i el retard en l’aplicació dels protocols de quarantena a la Unitat de Repartiment de Valls, el cas més greu en la nostra província i on només es van aplicar després de la pressió de CCOO i UGT.



CCOO i UGT recorden, en aquest sentit, que no només els treballadors / es són susceptibles de ser contagiats sinó que, per les característiques de l’servei postal públic, per la seva capil·laritat per arribar a qualsevol punt de país, poden convertir-se en transmissors de contagis a la ciutadania.