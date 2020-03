Catalunya rep més de 51 milions d’euros per donar resposta a les accions més urgents contra el Covid-19

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts 31 de març la distribució a les comunitats autònomes de 300 milions d’euros dins el pla de mesures econòmiques extraordinàries destinades a mitigar l’impacte de l’COVID-19.

El repartiment s’ha dut a terme tenint en compte els criteris de percentatge de població (80%) i nombre de casos (15%) i ingressos a UCI (5%) a data 24 de març. L’objectiu és donar resposta a les accions més urgents que cada CCAA hagi d’abordar. Les comunitats autònomes de Madrid, Catalunya i Andalusia són les tres que majors imports rebran amb 44.231.363, 51.367.983 i 44.231.363 euros respectivament. A la taula adjunta es pot veure la distribució completa.

A més, com es recordarà, s’ha reforçat l’equip humà sanitari amb un total de 52.393 professionals que poden contractar les Conselleries de Sanitat de les comunitats autònomes entre metges interns residents, infermers, professionals jubilats en els dos últims anys, metges extracomunitaris i estudiants de medicina i infermeria d’últim curs per a tasques de suport.

En matèria de protecció sanitària, s’ha posat a disposició de les autoritats dels diferents territoris material de protecció que cada CCAA s’encarrega de distribuir en funció de les necessitats. En total s’han lliurat 10.671.779 màscares, 9.724.100 guants de nitril, 65.538 bates sol ús i impermeables, 84.027 bussos, 35.103 ulleres de protecció, 144.590 solucions hidroalcohòliques i 328.900 materials com calces, davantals, cubremangas, gorres, etc. En els propers dies està previst que arribin altres importants partides que també es faran arribar.

La compra centralitzada que està duent a terme el Ministeri de Sanitat està dissenyada per complir tres objectius: reforçar els processos de compra de les CCAA, la distribució per cobrir necessitats urgents de la població i els professionals i organitzar la capacitat de producció a nivell nacional i internacional. No obstant això, cada comunitat autònoma pot així mateix dur a terme les actuacions de compra que consideri oportú.