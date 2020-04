Catalunya registra 89.275 ERTO des de l’inici de la crisi del coronavirus i ja hi ha 657.887 treballadors afectats

Imatge d’un treballador de Mercabarna transportant calçots el 19 de febrer de 2020. FOTO: ACN

A Catalunya s’han presentat 89.275 ERTO des de l’inici de la crisi del coronavirus i ja afecten 657.887 treballadors, segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies d’aquest diumenge. Respecte a l’últim balanç, han augmentat en 873 les persones afectades i en 174 les empreses que han registrat expedient. Els ERTO per força major representen el 95,27% dels presentats i afecten el 88,26% dels treballadors. Per demarcacions, la més afectada és la de Barcelona, amb 64.801 expedients i 515.598 persones afectades, seguida de Girona, amb 10.128 expedients i 64.274 afectats.

A Tarragona s’han presentat 7.173 expedients i hi ha 40.916 persones afectades, mentre que a Lleida s’han presentat 4.998 expedients i hi ha 28.214 treballadors afectats. A les Terres de l’Ebre s’han registrat 2.175 expedients que afecten 8.885 treballadors.



Les comarques amb més expedients registrats són el Barcelonès (29.273 expedients i 223.062 afectats), el Vallès Occidental (9.481 expedients i 83.853 afectats) i el Baix Llobregat (8.350 expedients i 88.922 afectats).



En relació als sectors que més ERTO han presentat, el primer lloc l’ocupa el sector dels serveis, amb 73.404 expedients i 473.620 treballadors afectats. A la indústria són 7.121 els ERTO presentats i 123.547 les persones afectades, mentre que a la construcció s’han presentat 7.035 expedient si hi ha 42.232 persones afectades. Al sector de l’agricultura s’han registrat 656 ERTO a 3.834 persones i a serveis sense especificar 1.059 ERTO 14.654 persones afectades.



Les divisions amb més ERTO són les de servei de menjar i begudes, amb 18.512 expedients i 106.711 afectats; la del comerç al detall amb 11.999 expedients i 53.273 persones afectades; i la d’altres activitats de serveis personals amb 6.677 expedients i 18.056 afectats.

ACN