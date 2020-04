Carrefour de Valls fa una donació d’aliments que es farà arribar a les residències

Aliments que des d’AVPC han recollit a Carrefour Valls

Carrefour de Valls és una de les empreses que ha volgut participar a la crida que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Valls va engegar per tal de poder ajudar a la ciutadania en aquesta lluita per combatre l’expansió del Covid-19.

En aquest sentit, ahir es van posar en contacte amb AVPC de Valls per oferir aliments. Així, avui una dotació de Voluntaris de Protecció Civil s’ha personat al supermercat per recollir la donació que ha estat d’un carro ple d’aliments.

Voluntaris de Protecció Civil repartiran els aliments a les residències de Valls

Es tracta d’aliments relacionats amb la hidratació que des d’AVPC faran arribar al personal de les diferents residencies de Valls que estan treballant des de fa dies per cuidar a la gent gran i per agrair la gran tasca que estan duent a terme. La donació per part de Carrefour ha constat de sucs, galetes i dolços per poder mantenir als treballadors de les residències en plena energia.