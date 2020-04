Canadell preveu que Catalunya perdi un 10% del PIB i que l’atur es dispari al 20%: “Mai hem vist una cosa així”

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell. ACN/Marta Casado

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, preveu una caiguda del 10% del Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya a conseqüència de la crisi del coronavirus. L’emergència sanitària podria disparar també les xifres d’atur i situar-les prop del 20%, a nivells similars de la crisi de 2008. “En l’àmbit de l’economia nacional, la nostra generació no hem vist mai una cosa així”, ha assegurat en declaracions a l’ACN. En referència a la tramitació dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), el també president del Consell de Cambres ha proposat fer un “front comú” amb les patronals per exigir a l’Estat més “seguretat” per a les empreses davant possibles inspeccions futures.

La majoria dels ERTO presentats arran del coronavirus s’estan aprovant per silenci administratiu. Aquesta situació produeix una “gran inseguretat” per a les empreses, ja que el Ministeri de Treball té fins a quatre anys per fer inspeccions i valorar la convenient aplicació d’aquests expedients.



“És una situació molt crítica i preocupant”, ha afirmat Canadell. Per aquest motiu, el president de la Cambra de Comerç ha proposat la creació d’un “front comú” amb les patronals més representatives, tant a Catalunya com a l’Estat.

L’objectiu és “pressionar” el ministeri perquè confirmi que el silenci administratiu es tindrà en compte en tots els casos dels ERTO que s’hagin posat en marxa. “Creiem que és un tema prou important per anar conjuntament i estic convençut que els sindicats i les patronals hi estaran d’acord”, ha manifestat.



Joan Canadell ha reconegut també la possibilitat que els ERTO presentats esdevinguin Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) un cop passi la crisi. “És evident que, per a les empreses que es plantegin presentar un concurs de creditors, després de l’ERTO vindrà l’ERO”, ha afirmat. En total, es tractaria d’un terç de les companyies catalanes, segons la segona enquesta de la corporació sobre l’impacte del coronavirus en el teixit empresarial.



La Cambra de Comerç de Barcelona preveu que la crisi del coronavirus provoqui caigudes del 2% addicionals en el PIB de Catalunya per tots els mesos amb una activitat limitada. Tenint en compte una durada de tres mesos, Canadell calcula una davallada de l’economia catalana de prop del 10%.



Per la seva banda, la corporació calcula un augment de les dades de l’atur fins al 20%, a nivells de la crisi del 2008, tot i que espera una recuperació “més ràpida”. A Catalunya, l’atur ha pujat un 5,52% al març, fins a les 417.047 persones desocupades, segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri de Treball.



En declaracions a l’ACN, el conseller de Treball, Chakir el Homrani, va admetre “preocupació” i va assegurar que els acomiadaments pel coronavirus estan vinculats a “l’excessiva temporalitat” del mercat laboral.

“Jo aniria amb cura amb aquest tipus de declaracions”, ha afirmat el president de la Cambra de Comerç. Canadell ha assegurat que és “evident” que la flexibilització del mercat laboral ha contribuït a no renovar els contractes vençuts, però ho ha valorat positivament com una mesura per ajudar les empreses en plena crisi de la covid-19. “Hem d’ajudar l’empresari a tirar endavant per garantir llocs de treball”, ha afirmat.



En qualsevol cas, ha reconegut que “hi haurà sectors que ja no podran recuperar els volums” previs a la crisi. Tot i això, el president de la Cambra de Comerç ha apel·lat als empresaris a “buscar” les noves oportunitats de negoci i aplicar la tecnologia a una “nova economia”.





L’acció de la Cambra



L’objectiu de la institució és evitar que tanqui el major nombre d’empreses possible a conseqüència de la crisi sanitària. Per aquest motiu, ha posat en marxa un fons econòmic destinat a companyies que es puguin “reconvertir” i produir material per “ajudar” al sistema sanitari. La proposta del Comitè Executiu, pendent d’aprovar-se en el plenari extraordinari de la setmana vinent, és aportar 50.000 euros, que se sumarien als prop de 12.000 euros provinents d’aportacions voluntàries.



El fons ha de servir per “atendre” la crisi sanitària i econòmica. En aquest segon àmbit, el pressupost es destinarà “sobretot” a ajudar els autònoms i les petites i micro empreses. Els ajuts no aniran directament a les companyies, sinó que serviran per finançar assessors o programes, entre altres propostes de la institució.





Les peticions al govern espanyol



Per fer front a aquesta situació, la Cambra de Comerç de Barcelona ha demanat al govern espanyol condonar el pagament de quotes dels autònoms i exonerar les petites i mitjanes empreses de pagar la seguretat social dels treballadors a condició de mantenir l’ocupació. A més, ha reclamat a les administracions pagar les factures pendents per injectar fins a 14.000 milions d’euros de liquiditat.



Canadell ha qualificat la mesura d’encarir l’acomiadament dels treballadors pel coronavirus com una política “massa intervencionista” però ha valorat positivament la implantació d’un permís retribuït recuperable. “Totes les mesures que vagin en línia d’ajudar empresa i treballadors són importants”, ha manifestat.



El president del Consell de Cambres ha recordat que prop del 50% de les empreses catalanes no estan recorrent a finançament addicional per fer front a la crisi del coronavirus. Per a aquestes companyies, assumir una nòmina sencera “no és un drama” i, en canvi, es poden veure beneficiades quan el treballador “compensi” les hores un cop acabada la crisi.