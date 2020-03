Campanya per reobrir els mercats d’aliments a l’aire lliure

Mercat de la verdura de Valls.

Unió de Pagesos obté el suport de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació (CUS) i la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) per tal que el sindicat segueixi reclamant als ajuntaments que han suspès l’obertura dels mercats d’aliments a l’aire lliure d’aforament inferior a 1.000 persones que rectifiquin. Recordem que a Valls fa dues setmanes que es va anul·lar el mercat de la verdura del dimecres i dissabte.

El sindicat remarca que impedir aquests mercats contravé la resolució del Departament de Salut, el Reial Decret d’estat d’alarma i el Reial Decret que regula la venda directa de productes peribles, i a més perjudica la pagesia i la ciutadania pel fet que entorpeix l’accés als aliments.

Unió de Pagesos recorda que altres ajuntaments com els de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i Montblanc (Conca de Barberà) han rectificat i han tornat a posar-los en pràctica. En aquest sentit, el sindicat insisteix a les entitats municipalistes, Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya, que facin una crida per complir els criteris d’obertura dels mercats de productes frescos a l’aire lliure autoritzats i obligatoris.

Unió de Pagesos recorda als ajuntaments que, si els cal, poden demanar reforços a les autoritats competents per posar mesures de control per dosificar l’aforament als espais d’aquests mercats, tal com estableix el Reial Decret d’estat d’alarma.

En aquesta context de confinament a causa del Covid-19, el sindicat insisteix que la pagesia és la peça determinant per proveir la població de productes frescos i de proximitat. Els productors treballen amb normalitat per seguir complint l’objectiu de subministrar aquests aliments als ciutadans.