VÍDEO | #CalçotadaAcasa, una iniciativa per salvar 5 milions de calçots

La crisi de la Covid-19 ha obligat a molts restaurants de la comarca a tancar al públic, i amb ells també ha fet saltar pels aires la temporada de calçots 2020. Els productors de Calçot de Valls, amb la Indicació Geogràfica Protegida (IGP), calculen que es deixaran de vendre uns cinc milions de calçots, una quarta part de la collita d’enguany. El president de la IGP, Francesc Amill explica que venien d’una molt bona temporada, la millor des de la crisi econòmica, i volien batre el rècord de 18 milions d’unitats, però “això s’ha tallat en sec”, culmina Amill.

Per intentar salvar les pèrdues, han sorgit diferents iniciatives com la del col·lectiu Espigoladors, que proposen ajudar el sector comprant calçots a través de l’etiqueta #CalçotadaAcasa. Aquesta iniciativa té la intenció de recordar que a les cases també es poden menjar i cuinar calçots. La Cambra de Comerç de Valls també ha animat a comprar calçots a les botigues d’alimentació per promoure la venda de calçots a les cases.

El president de la IGP Calçot de Valls, Francesc Amill assegura que en tota la setmana no han venut “ni un calçot”. No obstant, després de les diverses iniciatives que s’han engegat a través de les xarxes socials, Amill afirma que “s’han incentivat una mica les vendes”, però lamenta que “no té res a veure amb l’època de calçotades”.