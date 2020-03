calçotadaAcasa: la iniciativa per no perdre 5 milions de calçots

Perillen fins a 5 milions de calçots IGP Valls. Foto: El Vallenc

Les xarxes socials i l’Agrobotiga de la Societat Agrícola de Valls fan una campanya per aprofitar les unitats de calçots que encara queden per recollir de les hortes de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçots de Valls. Arran de la crisi del coronavirus, la IGP Calçots de Valls ha vist com s’ha aturat en sec la compra per part dels restaurants, tots ells tancats a públic, i pel consum privat, davant de prohibició de celebrar calçotades en munió d’amics i familiars.

L’Agrobotiga de Valls fa una crida per salvar uns cinc milions de calçots que encara estan per collir amb l’etiquetatge de la IGP Calçot de Valls, els quals “estan en el seu millor moment”. Una bona manera d’ajudar a consumir aquests calçots que no es poden vendre “seria conscienciar la població de comprar calçots a les fruiteries i botigues d’alimentació que roman obertes” malgrat el Covid-19.

Una sortida a aquests cinc milions d’unitats de la ceba dolça sobrant és la cuina del calçots que “és excel·lent, hi ha moltes receptes de plats que es poden fer amb el calçot a casa. Motivar la població al respecte és ajudar al sector”. En aquest sentit, anima a tothom a fer la #calçotadaAcasa, per intentar revertir la situació, com a mostra de suport a la pagesia que “segueix treballant aquest dies per garantir el subministrament d’aliments frescos”.

L’Agrobotiga de Valls està oberta cada dia de 8.30 a 13h i els dissabtes estarà tancada mentre duri la crisi del coronavirus.

La sobtada finalització de la campanya de calçots arriba en un any en què la IGP preveia una temporada amb grans perspectives, amb l’anunci de 18 milions d’unitats d’aquesta ceba, un rècord de producció que coincidia, precisament, amb la celebració dels 25 anys de la marca en l’etiquetatge. Quan ningú s’esperava un final com aquest, el coronavirus ha estat el causant d’aquesta catàstrofe. Ara, el 25% dels calçots es perdrà en tractar-se d’un producte d’horta que no es pot emmagatzemar ni guardar a les càmeres com pot passar, per exemple, amb l’avellana o la fruita fresca.