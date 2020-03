CaixaBank activa el voluntariat online per continuar la seva tasca de suport als col·lectius més vulnerables

El primer projecte desenvolupat amb èxit ha estat “Cartes contra la soledat”.

L’Associació de Voluntaris de “la Caixa”, entitat que canalitza el voluntariat corporatiu de CaixaBank i de la Fundació “la Caixa” i que compta amb milers d’adherits que exerceixen el voluntariat durant tot l’any, ha posat en marxa diverses iniciatives de voluntariat online per continuar amb la seva tasca de suport als col·lectius més vulnerables en la situació actual provocada pel coronavirus.

D’aquesta manera, més de 500 voluntaris estan organitzant, de la mà d’entitats socials repartides per tot Espanya, iniciatives digitals dirigides a diversos col·lectius.

Aquesta acció, coordinada per l’entitat presidida per Jordi Gual i de la qual Gonzalo Gortázar és el conseller delegat, s’ha iniciat amb el projecte “Cartes contra la soledat”, impulsat per acompanyar en el dia a dia la gent gran confinada. A través de cartes escrites pels voluntaris, el projecte busca fer que els dies de les persones de la tercera edat siguin més suportables. En aquestes cartes es detalla qui és el remitent, així com històries personals i fins i tot dibuixos i notes dedicades per nens.

La carta i els adjunts s’envien per e-mail i, posteriorment, amb l’ajuda dels treballadors de les residències participants, aquests correus s’imprimeixen i es lliuren a la gent gran.

Al Vendrell, a més, s’ha posat en marxa una iniciativa en col·laboració amb l’entitat Ballaruga, que organitza activitats extraescolars als centres escolars de la localitat, amb què s’anima els nens a aportar idees per lluitar contra el coronavirus a través de dibuixos, receptes, “xarops”, contes i altres idees que els petits puguin tenir. Quan la situació ho permeti, es penjaran en un mural.

A més d’aquesta acció, s’han impulsat desenes d’iniciatives digitals dirigides a altres col·lectius, com activitats de sensibilització de la síndrome de Down, classes de cuina virtuals, contes en línia per a nenes i nens, propostes de manualitats en família, contacte amb residents d’ASPACE o el projecte mascaretes solidàries, que consisteix a crear mascaretes casolanes amb patrons prèviament rebuts telemàticament per lliurar-les a hospitals en col·laboració amb el govern d’Aragó.