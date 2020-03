Bon Preu imita Mercadona i també instal·larà mampares protectores a la zona de caixes dels supermercats

Bon Preu instal·larà en els propers dies mampares protectores a la zona de caixes dels supermercats per assegurar les distàncies de seguretat entre treballadors i clients a l’hora de pagar. La companyia copia l’estratègia de Mercadona per així incrementar “exponencialment” les mesures de salut i seguretat arran de la crisi sanitària pel coronavirus. En paral·lel, Bon Preu ha habilitat un servei telefònic d’assessorament i informació sanitària per als seus més de 7.800 treballadors, atès directament per professionals, a banda de suport específic “a nivell emocional i psicològic” per als gerents dels establiments Bon Preu i Esclat. Finalment, la companyia ha informat que també està reforçant la plantilla dels supermercats.

“Bon Preu està incorporant persones per enfortir els equips dels punts de venda, servei online i logística amb l’objectiu de donar resposta a l’augment de demanda i disminuir, alhora, el cansament dels equips”, ha puntualitzat el grup d’alimentació amb seu a les Masies de Voltregà.

ACN