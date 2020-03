Bargalló dona per fet que s’ampliaran els dies de confinament i també el tancament d’escoles

Josep Bargalló en una visita que va fer a la Masó el gener d’aquest 2020. Foto: El Vallenc

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha donat per fet que s’ampliaran els dies de tancament i, per tant, també el tancament d’escoles. En declaracions a TV3, Bargalló no s’ha mostrat partidari d’allargar el curs. “Haurem d’aprendre a reprogramar, prendre decisions sobre el currículum i estem preparats”, ha dit. Pel que fa a la selectivitat, ha indicat que per fer-la al juliol s’ha d’haver acabat el curs de batxillerat al juny. “Si al juliol encara estem així, el drama social i col·lectiu serà tan gran que la selectivitat no seria el més important”, ha conclòs. Sobre les targetes moneder per pagar les beques menjador, ha indicat que són 180.000, amb un import total d’uns 6 MEUR. Estan carregades i es repartiran entre dijous i divendres.

“Tots sabem que la corba està augmentant i que cada dia tenim més casos. És evident que aquest confinament augmentarà en dies, i com que augmentarà en dies el confinament, augmentarà en dies el tancament de les escoles”. Aquest és el raonament que ha fet aquest dijous Bargalló.



Pel que fa a les targetes moneder, que es començaran a repartir entre aquest dijous i divendres, ha indicat que es poden tornar a recarregar. De fet, si arriben amb retard no caduquen, així que la família tindrà tot l’import disponible quan la rebi. El repartiment es farà a través dels consells comarcals i els ajuntaments, via serveis socials. Així ho estableix, ha dit, el decret del govern espanyol.