Assistència psicològica per a personal sanitari implicat en la lluita contra el COVID-19

El servei gratuït el portaran a terme psicòlegs de la Fundació Galatea.

El personal sanitari, a primera línia d’intervenció davant l’epidèmia del coronavirus, pateix l’extenuació de jornades interminables i la pressió psicològica que això comporta. Per aquest motiu, la Fundació ”la Caixa” ha posat a disposició d’aquests professionals una plataforma on-line d’atenció i seguiment psicològic, en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat. En una primera fase d’implementació, la Fundació Galatea prestarà l’atenció psicològica.

“Volem donar suport, d’aquesta manera, als àngels anònims que s’estan deixant la pell en la primera línia d’intervenció per lluitar contra la malaltia del coronavirus. El nostre objectiu, i el de l’equip de psicòlegs que estarà a la seva disposició, és fer més suportable, en la mesura del possible, la imprescindible i inestimable tasca que estan duent a terme en una situació tan delicada com l’actual”, ha explicat Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

L’objectiu és donar resposta d’aquesta manera a les preocupacions i les pors del personal sanitari, que es manifesten en estrès, ansietat i, fins i tot, depressió. Per mitjà d’aquest servei telemàtic i d’àmplia disponibilitat, s’espera proporcionar l’acompanyament que necessiten. El servei s’ofereix per videoconferència o telefònicament, amb sessions d’entre 20 i 30 minuts, ja que que no es tracta d’una intervenció psicoterapèutica convencional, sinó d’una intervenció psicològica en unes circumstàncies molt excepcionals

L’accés a aquest servei serà gratuït a través del telèfon 900 670 777 i amb un horari d’atenció de 9 a 22 hores, els set dies de la setmana. En una primera fase de desenvolupament s’espera atendre unes 1.000 trucades diàries, procedents de tot el territori nacional.