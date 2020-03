Arriben a l’Estat prop d’1,2 milions de mascaretes per a personal sanitari, treballadors del transport i policies

Un Policia Local, amb màscara i guants, en una entrada de Valls

Una primera comanda amb prop d’1,2 milions de mascaretes ha arribat aquesta matinada a l’aeroport de Barajas i seran distribuïdes entre personal sanitari, treballadors del transport i policies. La compra, centralitzada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, contempla 725.000 mascaretes de protecció FFP2 que es destinaran als treballadors del sector públic en l’àmbit del transport amb competència estatal, entitats i empreses del grup Mitma, com Adif, Renfe o Aena; així com Correus. A més, 75.000 unitats seran per al Ministeri d’Interior, que les distribuirà entre les forces i cossos de seguretat. Per últim, 375.000 mascaretes quirúrgiques es repartiran als centres sanitaris.

El Ministeri de Transports ha indicat en un comunicat que l’avenç exponencial de la covid-19 arreu del món “ha incrementat a nivell global la demanda de material de protecció” per a l’abordatge del virus i això “ha desbordat la capacitat de producció de les fàbriques destinades a aquest tipus d’equipaments, generar una situació d’escassetat d’aquesta classe de material”.



Ha defensat que el 20 de març es va aprovar una ordre per tal d’establir un procediment àgil i eficaç a nivell centralitzat, dins del marc jurídic aplicable durant la vigència de l’estat d’alarma, per adquirir el material de manera immediata i atendre les necessitats de protecció.

ACN