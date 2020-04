Amb el nou recompte s’eleven a 273 els morts a la província per Covid-19

Amb el nou canvi del mètode de recompte a Catalunya, els morts per coronavirus s’ha disparat a la província de Tarragona i s’eleven fins als 273 els morts entre el Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, el que representa 79 morts més que els que es van donar el dia anterior.

En aquest sentit, dels 194 morts registrats en el dia d’ahir dijous 17 d’abril, s’han elevat fins als 273 morts, 79 morts més amb el nou recompte que el Departament de Salut està realitzant. D’aquesta manera, la nova forma de comptabilitzar comptabilitza no només les persones que moren en centres sanitaris sinó també les persones que es donen a residències, a domicilis i a centres sociosanitaris d’arreu de Catalunya.

D’aquesta manera, a dia de 17 d’abril, a la província de Tarragona s’han confirmat un total de 1.674 positius confirmats per prova diagnòstics (PCR i test ràpid) mentre que hi han 4.522 casos sospitosos (determinats per professionals facultatius). D’aquests hi ha 234 positius confirmats de residents a residències i 287 casos sospitosos de residents a residències.

Dels morts registrats a la província de Tarragona, 111 són morts a un centre hispitalari (positius i sospotisos), mentre 71 són morts a residències; 5 a sociosanitaris 12 a domicili mentre que 74 són morts no classificats. Dels 241 morts totals 189 són èxitus totals positius mentre que la resta, 84 són morts total sospitosos de tenir covid-19.