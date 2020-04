Alerten del risc que tenen algunes obres paralitzades

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) alerta del perill que pot suposar tenir certes obres aturades arran de la decisió del govern central de paralitzar l’activitat al sector de la construcció a través del Reial Decret aprovat el passat 29 de març i que prorrogava l’altre ja aprovat quinze dies enrere.

El COAATT ja va demanar al govern que regulés al màxim l’activitat al sector perquè és força complex complir amb certes mesures de seguretat bàsiques per evitar el contagi del Covid-19, com mantenir la distància de metre i mig entre les persones. Ara, aquest òrgan col·legial va més lluny alertant de la problemàtica derivada dels riscos que poden comportar obres paralitzades en especial aquelles que presenten riscos per a les persones. És el cas de les rehabilitacions de façanes o elements de l’estructura ja que pot provocar despreniments d’elements a la via pública, l’esfondrament d’algun element estructural o filtracions d’aigua pluvial.

El COAATT recomana als tècnics deixar constància documental de qualsevol risc que es consideri, amb una adequada descripció i detall del mateix, fent extensiva la comunicació per escrit al promotor o l’administrador de la finca, en el cas de Comunitats de Propietaris. El document ha d’instar a la propietat a que aprovi l’adopció de les mesures correctores necessàries i sol·liciti els permisos administratius per a dur-les a terme i, en cas que no sigui possible la seva execució en el moment actual i existeixi un perill imminent, que ho posin en coneixement dels serveis d’emergència per a que s’adoptin les mesures corresponents.

Els especialistes en seguretat i salut a les obres de construcció recomanen que la possibilitat de contagi del Covid-19 es tracti a totes les obres igual que es faria amb un risc greu, és a dir, demanar a la constructora i a la seva empresa de riscos laborals l’avaluació biològica del risc i que aquesta informació sigui donada a tots els treballadors de l’obra.

El COAATT recorda que ha habilitat un espai de consulta per al ciutadà de a l’expert a OAG, on hi ha recomanacions sobre habitabilitat per aquests dies de confinament, www.obresambgarantia.com i continua prestant assistència als seus tècnics col·legiats en aquests dies sobre inici, continuació o paralització de les obres en aquests temps de confinament.

El COAATT valora i agraeix molt positivament les feines de tots els serveis essencials i a la població per aquest llarg confinament, i espera que ben aviat tot torni a la normalitat. Esperant es prenguin mesures econòmiques que rellancin per sortir ràpidament d’aquesta parada econòmica temporal, amb uns dels sectors, com és el de la construcció, que podria ajudar a reactivar de forma important la reactivació.