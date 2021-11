S’ajorna la presentació d”Octuvre’ a Valls

L’acte de presentació d”Octuvre’ a Valls, una eina informativa digital, ha estat ajornada a darrera hora per indisposició d’Albano-Danre Fachín.

El periodista, polític i activista Albano-Dante Fachín havia d’estar present a Valls aquest divendres però l’acte ha quedat ajornat pel pròxim dia 10 de desembre. s’havia de celebrar al convent del Carme de Valls per tal de donar a conèixer ‘Octuvre’, una eina informativa digital que “explica allò que els grans mitjans no expliquen”. L’acte estava organitzat per l’ANC Valls-Alt Camp.

Des d’octuvre.cat es publiquen vídeos, fils de Twitter i articles amb la voluntat de tractar informacions que queden “amagades” a la ciutadania per interessos polítics o econòmics. En aquest sentit, denuncien, per exemple, casos de males praxis o falta d’ètica en les institucions i tota mena d’organismes. Expliquen que ‘Octuvre’ s’escriu amb ‘v’ per commemorar que “l’1 d’Octubre vam guanyar”, i insisteixen en el fet que no són “ni una web ni un mitjà”, sinó “una eina”.