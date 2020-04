VÍDEO | Una seixantena d’establiments de la comarca fan pinya amb la iniciativa popular ‘Activa Valls’

El Lluís, l’Alba, la Laia, el Nil, el Jordi, el Dani i la Rebeca són l’equip, format després d’una crida a través de les xarxes socials, que ha creat i impulsat la iniciativa Activa Valls. Tots ells, sense ànim de lucre, han evocat les seves idees, temps i habilitats per tirar endavant aquest projecte, que neix amb l’objectiu d’ajudar a petits negocis locals de la comarca (restaurants, perruqueries, etc) a reactivar la seva activitat mentre duri el confinament per la covid-19 i a guanyar visibilitat. Per canalitzar-ho, han creat una pàgina web (www.activavalls.com) amb el llistat d’establiments adherits en què l’usuari hi trobarà diferents ofertes, promocions i descomptes. Gairebé totes les ofertes que estan adaptades perquè puguis rebre el teu producte a casa, o bé, obtenir un val de descompte quan acabi el confinament. De moment, ja s’han sumat una seixantena de comerços de Valls i rodalia agrupats en diferents serveis, entre els quals es pot trobar establiments del sector de la restauració, cellers i vins, floristeries, llibreries, salut i estètica fins a perruqueria i barberia, cerveses artesanes, pastisseries, educació digital…

Des de l’organització, animen a comerciants i consumidors a “sumar-se i a difondre a la iniciativa”.