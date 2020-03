Acord per no deixar sense internet els abonats durant el confinament

Les xarxes de telecomunicacions, tant fixes com mòbils, estan experimentant un increment del trànsit arran del confinament decretat per la COVID-19, com a conseqüència d’un major ús de les eines de teletreball però també de comunicació, d’educació en línia i d’oci.

Davant aquesta situació, el Departament de Polítiques Digitals ha pres diverses mesures en aquest sentit. En primer lloc, ha acordat amb les grans operadores no deixar cap dels seus abonats sense Internet i sense dades durant aquesta situació d’excepcionalitat. Les companyies s’han compromès a ampliar, sense cost, els plans de dades als seus abonats.

Així mateix, el Departament de Polítiques Digitals ha ampliat, sense cost, la capacitat de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat perquè els operadors locals que ho han demanat puguin garantir a la ciutadania un ample de banda que suporti l’augment de la demanda, que en algunes zones de Catalunya ha superat el 300%

El Departament manté una interlocució diària i continuada amb les principals operadores de Catalunya per conèixer i analitzar les possibles incidències de telecomunicacions arreu del territori i establir mesures de reforç per garantir la connectivitat al país davant l’augment de la demanda generada per la crisi de la COVID-19, que aquesta setmana s’ha traduït en un increment del trànsit a Internet de l’entorn del 30%.

Igualment, s’ha definit un protocol amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per habilitar operaris que puguin accedir a la zona confinada de l’Anoia en cas d’incidències en els serveis de telecomunicacions.

Ofensiva davant la restricció de portabilitat del RDL del Govern espanyol

Davant el Real Decreto Ley de l’Estat 8/2020, que prohibeix les portabilitats (canvi de companyia operadora) de números de telefonia fixa i mòbil mentre duri l’Estat d’Alarma, el conseller Jordi Puigneró ha anunciat l’activació de mesures en l’àmbit polític i comunitari per revertir una mesura que, segons el conseller, “limita de manera injustificada la competència i pot vulnerar drets digitals”.