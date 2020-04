VÍDEO | Les acadèmies de Valls es reinventen per no “abaixar la persiana”

Els centres d’activitats extraescolars també han hagut de fer front a la situació d’excepcionalitat per la Covid-19. El dijous 12 de març, escoles i instituts d’arreu del país van tancar portes arran de l’emergència sanitària provocada per la pandèmia mundial del coronavirus. Amb ells, també van abaixar les persianes pràcticament tots els centres de reforç escolar, idiomes, dansa i música de la comarca. Alguns d’aquests establiments han apostat per la modalitat virtual perquè els seus alumenes puguin seguir les classes amb tota la normalitat possible. Aquest és el cas de l’acadèmia de repàs Cristina Torres o del centre d’idiomes European College de Valls.

“Hem normalitzat una situació d’excepcionalitat” explica el Ramon Solé, director i docent de l’European College que també ha remarcat que “el coronavirus o qualsevol malaltia no pot ser un impediment perquè l’alumne deixi d’aprendre anglès, en aquest cas”. Solé diu que el divendres 13 de març es va reunir tot el professorat per posar en funcionament la implementació de les classes ‘online’, en aquest sentit, fa èmfasi que no són tasques, sinó classes “presencials” però de manera virtual, aprofitant eines com ‘Zoom’ o ‘Google Classroom’. Solé assegura que tant els professors com l’alumnat constaten un ‘feedback’ espectacular. Tot i que la majoria d’alumnes han seguit aquesta modalitat virtual, Solé també ha explicat que “un percentatge molt petit dels alumnes no han pogut accedir a fer les classes online”. No obstant, “aquests alumnes continuen rebent les tasques mitjançant el correu electrònic”, ha constatat. Pel que fa a les quotes, l’acadèmia les ha mantingut a excepció dels alumnes de primària que els han aplicat un descompte perquè consideren que “els pares han de ser participatius”, apunta el director de l’acadèmia.

“Les escoles van tancar dijous i el dilluns ja vam començar les classes virtuals des de casa”. Així ho explica la Cristina Torres, la directora d’un centre de reforç escolar de Valls, que s’ha dotat d’eines professionals com ‘Microsoft Teams’ per tal de poder impartir les classes amb normalitat, però des de casa. “Només un 15% d’alumnes s’han donat de baixa de manera progressiva per motius econòmics”, ha assegurat la Cristina. Aquesta situació també pot ser una oportunitat per conèixer altres maneres de treballar i aprendre, en aquest sentit, Torres ha explicat que alguns alumnes no descarten continuar apostant per classes no presencials quan la situació es normalitzi.