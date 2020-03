A l’Estat, més de 1.000 morts per coronavirus

Avui divendres 20 de març del 2020 l’Estat espanyol ja ha superar la xifra dels mil morts per la pandèmia originada pel covid-19. Concretament la xifra s’eleva als 1.002, tal com donaven a conèixer les autoritats del govern espanyol aquest migdia en roda de premsa. Per altra banda, s’ha informat que pràcticament s’arriba als 20.000 contagiats arreu del territori i, d’aquests, el 52% de les persones que han estat diagnosticades es troben hospitalitzades.

Quant a dades, respecte les dades que es disposaven ahir dijous, s’ha incrementat el 16,5% de casos, però s’alerta des del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries que les dades estan supeditades a la sobrecàrrega dels laboratoris del país, fet que genera que no acabin de ser del tot real.

En aquest sentit, hi ha 235 persones que han perdut la vida en les últimes hores i 2.833 nous positius. Hi ha 1.141 persones ingressades a l’UCI. A la Comunitat de Madrid es registren 7.165 casos, amb 628 morts. Per darrere se situa Catalunya, amb 3.270 positius i 82 persones que han perdut la vida.