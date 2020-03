A l’estat, 13.700 casos de coronavirus

L’Estat Espanyol incrementa la xifra de casos de coronavirus fins a les 13.716 i un total de 558 víctimes segons dades que ha donat a conèixer el director del centre de coordinació d’alertes i emergències sanitàries.

Les dades per infectats per Covid-19 puja un 18% més que el dia anterior i es supera la barrera de les 500 víctimes mortals que ha deixat fins ara aquesta pandèmia. D’aquestes dades, 5.000 -arreu de l’Estat- es troben ingressats en centres hospitalaris mentre que el nombre de persones que han rebut l’alta ja superen el miler. Concretament són 1.801 persones. Per altra banda, i com a dada positiva també es veu una lleugera baixa en la xifra de contagiats.

Cal recordar que ahir, al Pius Hospital es van produir la primera mort a la demarcació de Tarragona, tal com avançava en exclusiva El Vallenc. Es tractava d’una resident a Montblanc i original de Badalona que va ser ingressada al Pius Hospital de Valls i que va morir. També hi ha un cas positiu de Covid-19 al Pius. Es tracta d’un veí de Valls de 75 anys.