A Catalunya, els casos confirmats de Covid-19 arriben als 11.592

El Ministeri de Sanitat actualitza les dades per comunitats autònomes diàriament.

El Ministeri de Sanitat acaba de treure aquest dijous 26 de març a la llum pública les dades actualitzades per comunitats autònomes sobre la situació del Covid-19.

En el cas de Catalunya, el nombre de casos confirmats arriba als 11.592. Els pacients que han precisat UCI són 1.021; els morts pel contagi, 672; i els donats d’alta després de superar la malaltia, 1.697.

A tot l’estat espanyol hi ha 56.188 casos confirmats, 3.679 pacients a l’UCI, 4.089 morts i 7.015 donats d’alta. Madrid, amb 17.166 casos confirmats, és la comunitat autònoma on més persones estan afectades per la malaltia.

Des de l’entrada en vigència de l’estat d’alarma decretat per contenir l’expansió del Covid-19, l’actualització de les dades de situació es comunica una vegada al dia, a les 11.30 h, per part del Ministeri de Sanitat.