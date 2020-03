8M: Dones de tota la comarca s’empoderen al Pati

Dones interpretant la performance “El violador ets tu”

“I la culpa no era meva, ni on era ni com vestia. El violador ets tu”. Dones d’arreu de la comarca han cantat aquesta cançó assenyalant els agressors com a culpables. “Un violador en tu camino” s’ha convertit en un himne feminista que han fet ressonar grans i petites a la plaça del Pati de Valls. L’origen es troba a l’altre costat d’oceà, a Xile, quan el 25 de novembre de l’any 2019, un col·lectiu de dones xilè va cantar-lo davant d’una comissaria de la policia com a protesta en contra de la violència masclista. La lletra posa el focus en el patriarcat i en els agressors, i assenyala la inacció de policies, jutges, presidents i de l’estat davant d’una violència que, a Espanya, l’any 2019, va matar a 55 dones.

La versió en català s’ha escampat per tot el territori i, aquest dissabte, ha arribat a Valls per fer tremolar el Pati. Les dones, convocades per la Plataforma 8-M de Valls i l’ANC, s’han empoderat i han creat una gran expectació quan l’himne ha començat a ressonar per tota la plaça de la capital de l’Alt Camp. Amb un mocador lila al cap i a ritme dels tambors han entonat la lletra i ballat la coreografia.

La Laura Pérez, del grup feminista La Marruixa, ha remarcat el caràcter reivindicatiu de la jornada en declaracions a El Vallenc. Pérez també ha posat èmfasi en el fet que el patriarcat “no només són els homes que assassinen o violen sinó que també són les estructures fixades que hem d’intentar capgirar”.