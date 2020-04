206 nous morts registrats per les funeràries eleven la xifra global de defuncions per coronavirus a Catalunya a 8.273

El nombre de morts registrats per coronavirus per les funeràries a Catalunya arriba als 8.273, amb 206 noves defuncions aquest diumenge, segons el Departament de Salut. Són 20 més que a l’últim balanç. Fins ara s’han detectat 42.610 casos positius, mentre que n’hi ha 69.837 de possibles. La xifra global és de 112.447 (3.342 més que el dissabte). De les 8.273 defuncions, 2.268 han mort a una residència (79 més que l’anterior balanç), 519 al domicili (14 més que ahir) i 92 a un centre sociosanitari (2 més). Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.

Als centres sanitaris ja han mort un total de 4.576 persones que havien donat positiu o eren sospitoses en base a un diagnòstic mèdic, 240 més que dissabte.

ACN