177 noves morts per coronavirus a Catalunya eleven la xifra de víctimes a 1.849

Dues persones amb màscara, en una foto d’arxiu realitzada a Barcelona. Foto:ACN/Andrea Figueras

177 noves morts per coronavirus a Catalunya en les darreres hores eleven la xifra de víctimes a 1.849, segons el balanç diari que ofereix el Departament de Salut, que de moment no compta les morts que han tingut lloc fora de centres sanitaris com les residències geriàtriques.

La xifra ha baixat en prop d’un centenar de defuncions respecte de la feta pública aquest dilluns. D’altra banda, hi ha hagut 1.218 positius nous, cosa que eleva la xifra total a 19.991. Ahir la xifra va ser més del doble. Del total de casos acumulats, 1.769 persones estan greus. A més, del nombre total d’afectats arreu del país, 3.244 són professionals sanitaris.Pel que fa a Igualada, Salut confirma un total acumulat de 589 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del nombre total de casos, 154 són professionals sanitaris. 75 persones han mort amb la Covid-19.

Des de l’inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 5.701 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb COVID19, 197 de les quals en el brot d’Igualada.

ACN