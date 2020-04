L’ajornament de les comunions deixa 2.300 famílies tarragonines sense data

El coronavirus obliga a posposar les comunions previstes per enguany. Amb molta probabilitat es traslladaran passat l’estiu, a partir del setembre o octubre. Així se’ls ha anat comunicant oficialment, des de les mateixes parròquies, entre les 2.300 famílies tarragonines amb un fill o filla pendent de fer la primera comunió, una celebració religiosa que també s’ha vist truncada per la crisi sanitària. Celebrar una comunió pot costar entorn d’uns 4.500 euros i disparar-se fins als més de 8.000 entre vestuari, complements i el banquet. En conseqüència, el volum de diners que es veu bloquejat per aquest impàs se situaria a partir dels 10 milions d’euros a l’arxidiòcesi de Tarragona.

El fet que s’hagin d’ajornar les comunions era un anunci més que previsible. Moltes famílies ja s’ho venien a venir, però no ha estat fins fa escassos dies que es va començar a difondre una confirmació oficial per part de les parròquies i bisbats. De l’arxidiòcesi de Tarragona en pengen deu arxiprestats i 200 parròquies, si bé no en totes es fan cursos de catequesi.



Organitzar una comunió requereix de temps i d’una despesa econòmica important, depenent de les butxaques de les famílies. Algunes preparen l’acte com si es tractés d’un ‘minicasament’. El cost mitjà se situaria entorn els 4.500 i 5.000 euros, segons un estudi de la Unió de Consumidors de Catalunya, amb un mínim d’uns 2.000 euros i un màxim enfilat fins als 8.500 euros.



L’ajornament de les comunions ‘sine die’, a part dels dubtes que pugui generar en la família de l’infant, afecta directament diversos negocis vinculats a aquesta celebració. Entre els que més ho noten hi ha els restaurants. El banquet és el que suposa major cost en els preparatius d’una comunió, en funció del nombre de convidats -a raó de 40 euros de mitjana per menú.



Els restaurants, tancats i barrats

El restaurant El Álamo, a Alcover (Alt Camp), tenia l’agenda plena amb més de 120 comunions -d’entre 15 a 100 invitats. Les primeres ja estaven previstes per aquest 12 d’abril. A partir d’aquí era un no parar. Marisol Martín, gerent de l’establiment, lamenta tota aquesta incertesa. “No sabem absolutament res, la gent ens truca i nosaltres no els podem donar solucions”, afirma.



“Portem gairebé un mes sense ingressar ni un sol cèntim”, es lamenta Marisol. Diu que això no els restarà professionalitat i que, en cas que les famílies es desdiguin definitivament de fer-hi la comunió, retornaran els 300 euros de paga i senyal. De moment ningú ho ha reclamat. De fet, algunes famílies s’han afanyat a preguntar per disponibilitat de dates passat l’estiu.



Els vestits de comunió, a refer

El comerç dels vestits de comunió també es veu molt esquitxat, especialment aquell que treballa de forma artesanal. És el cas de Blanca Miret, amb botiga al centre de Reus, on la dissenyadora i el seu equip confeccionen tots els vestits a mida. Blanca Miret assegura que molta feina feta fins ara haurà estat en va. “El cost econòmic serà brutal”, reconeix Miret.



“Ja s’havien fet les proves dels vestits, però les nenes a l’estiu poden créixer i s’hauran de retocar tots de nou”, explica. Amb 32 d’experiència cara al públic, diu que afrontarà aquests imprevists sense que repercuteixin en la butxaca dels clients. Però lamenta que el petit comerç, com la seva tenda, amb cinc treballadores, es vegi sacsejat per aquesta situació.



Un “col·lapse” de celebracions religioses

Aquest impàs també repercuteix en altres proveïdors de serveis que s’acostumen a contractar per a les comunions, com ara fotografia i vídeo, perruqueria, animació, taules de dolços, regals, etc. Situar-les a setembre i octubre farà que coincideixin amb una època de gran afluència de noces. Professionals d’aquests negocis alerten que aquests mesos quedaran “col·lapsats”.



L’Església respon amb flexibilitat

Fa setmanes enrere la Conferència Episcopal Espanyola ja recomanava un ajornament a començaments de curs vinent. Les parròquies tarragonines, conscients que la cosa va per llarg, convocaran els pares i mares a una reunió quan la situació es normalitzi, per coordinar un nou calendari de les comunions.



“No hi haurà un criteri general, serà un calendari adaptat a les famílies, personalitzat a cada cas, en funció de la realitat de cada família”, explica el director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes, Joan Àguila. “L’Església només pot respondre amb flexibilitat i sensatesa donada l’excepcionalitat de la situació”, afegeix Àguila, arxiprest de l’Alt Camp.



La recepció dels sagraments són competència de cada diòcesi -decidiran si se’n podran fer a ple estiu o bé cal fer-les més endavant, en un mes concret, etc. Amb tot la darrera paraula, segons Àguila, la tindran les famílies. De moment els nens poden seguir la seva catequesi a distància, amb continguts del Secretariat difosos per ‘whatsapp’, canal de comunicació entre catequistes i pares.

ACN