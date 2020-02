//Unes 450 estafes per internet es fan cada any a l’Alt Camp i Conca Barberà

En la revolució digital en tots els àmbits -personal, financer, social o laboral- de la societat actual, la tecnologia dona eines per tenir una vida que pot ser més còmoda, però també ens la poden fer més difícil, més controlats, i ser més vulnerables.

Cada vegada són més els delictes digitals o ciberdelictes, i estan creixent de manera exponencial en els darrers anys. Es poden presentar de diferents formes, però les més freqüents són les típiques estafes i especialment a les persones més grans o persones que tenen més dificultats amb l’ús habitual de les noves tecnologies.

No hi ha dades oficials sobre quants delictes digitals es fan, quantes estafes per internet es produeixen. El que sí que hi ha és el nombre de denúncies registrades per estafa, i tenint en compte que s’accepta que del total el 80% són per internet, es pot fer una extrapolació aproximada.

D’aquesta manera, mirant les denúncies per estafa a l’Àrea Bàsica Policial de l’Alt Camp-Conca de Barberà del 2018, que en van ser 566, unes 453 van ser estafes per internet, unes xifres semblants a les del 2019.

Unes estafes per internet de les quals, segons els experts, les més comunes són les que hi ha un contacte entre delinqüent i víctima de manera telemàtica o per telèfon. En aquest punt són especialment vulnerables les persones d’edat més avançada, que són persones més confiades i no estan tant habituades a les noves tecnologies.