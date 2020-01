//Un sindicat porta l’Ajuntament de Valls als jutjats per les deficiències de la comissaria de la Policia Local

El novembre del 2015 el SAP-PL va presentar a l’aleshores alcalde, Albert Batet, diverses propostes per tal de modificar, organitzar i reparar l’espai de treball dels agents i, en la mesura del possible, habilitar unes noves dependències. Davant la “inacció” del consistori, el SAP-PL va presentar denúncia el 2016 davant la Inspecció de Treball.

Els representants dels treballadors van denunciar que la comissaria no disposava d’aigua corrent potable a disposició dels treballadors tret de la provinent dels lavabos; que s’hi patien episodis de males olors, sobretot els dies de pluja, i aparició d’humitats. També, que el vestuari masculí no era prou gran per donar cabuda simultània dels treballadors de cada torn i que algunes taquilles estaven al passadís o, fins i tot, en alguna dutxa. A més, denunciaven les petites dimensions de les instal·lacions, entre d’altres.

La Inspecció de Treball va constatar que la comissaria pateix “problemes d’espai físic que dificulten l’estricte i permanent compliment de les disposicions de seguretat i salut sobre llocs de treball previstes en el Reial Decret 486/1997”. L’Ajuntament es va avenir a fer algunes actuacions menors, a l’espera de poder impulsar el projecte de la nova comissaria.

Tot i això, el maig del 2019 el SAP-PL va presentar un nou escrit de denúncia a la Inspecció de Treball en considerar que el consistori no havia impulsat totes les millores necessàries. El setembre passat la Inspecció de Treball va determinar que s’havia esgotat la via administrativa i que el sindicat tenia oberta l’opció de la via jurisdiccional, per la qual cosa ha optat per elevar el cas al jutjat social.

En la denúncia al jutjat, el SAP-PL sol·licita que es condemni l’Ajuntament a donar compliment a totes les actuacions contingudes en els informes de la Inspecció de Treball; que es doni compliment a l’acord de fer una nova comissaria de la Policia Local; que el local deixi de disposar d’àrea de custòdia de detinguts i que s’insti l’Ajuntament de Valls a elaborar un Pla de prevenció i avaluació de riscos laborals.

La Policia Local de Valls ocupa des del 1991 uns baixos situats a la Baixada de l’Església, en ple barri antic i al darrere de l’Ajuntament. L’espai antigament havia servit de garatge per als cotxes de les autoritats i parc mòbil dels Bombers.