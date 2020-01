//Un dia després, tornen a intentar ocupar pisos municipals al carrer Paborde de Valls

El mateix grup de joves, tres segons ha pogut saber Elvallenc.cat de fonts policials, que la nit de dimecres van intentar ocupar o robar en alguns de pisos dels immobles número 6 i 8 del carrer Paborde —damunt de les oficines municipals d’Urbanisme—, vint-i-quatre hores després, la matinada d’aquest dijous 16 de gener, ho han tornat a intentar i s’ha repetit la mateixa història: lladres que intenten escalar per entrar en algun pis, veí que els veu, avisa la policia, aquesta arriba i els joves d’escapen.

Pel que fa al motiu d’aquests fets, s’està intentant aclarir si és per robar o per ocupar un pis buit —excepte en un cas, en els pisos d’aquests dos immobles no hi viu ningú.