Durant el matí d’aquest dimecres, a l’antiga carretera N-240, a l’altura del restaurant Masia Bou de Valls, hi ha hagut un accident de trànsit de poca importància amb danys materials. Ha estat una sortida de via, per causes desconegudes, d’una furgoneta blanca.

En l’actuació hi han intervingut Mossos d’Esquadra per regular el trànsit i una grua per treure el vehicle de la cuneta.