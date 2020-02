//Sortida de via d’un vehicle a la rotonda del cementiri de Valls

Un turisme va sortir de la via a la carretera del Pla, a prop de la rotonda del cementiri de Valls.

Segons la Policia Local de Valls, l’accident es va produir a dos quarts de 2 de la matinada d’aquest diumenge, 16 de febrer. Un turisme BMW model 320, per causes que no s’han fet públiques, va sortir de la via.

Quan va arribar la policia no hi havia cap persona. Poc després la propietària del vehicle va reconèixer que havia estat ella, malgrat que en un primer moment va intentar fer creure que li havien robat el vehicle. Per tot això se li imputa l’intent de fer una denúncia falsa i conduir sense l’assegurança obligatòria de vehicle, a part de reclamar-li el valor dels danys.