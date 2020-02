//Quique Garcia: «Enguany hi haurà una partida per fer el projecte de la nova comissaria de la Policia Local»

per | 07/02/2020 09:48 |

L’ubicació de la nova comissaria de la Policia Local de Valls se sabrà en els pròxims mesos, tal com afirmava Quique Garcia, regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Valls. “La nova comissaria és una prioritat d’aquest equip de govern”.

De fet, anunciava que en els pressupostos d’enguany de l’Ajuntament hi haurà una “partida considerable per fer el projecte”, i seguia afirmant que “un cop estigui fet el projecte, i aprovat, es faran tots els tràmits per la seva construcció i tenir-la el més aviat possible”.

En relació a la denuncia del sindicat de policia SAP-PL sobre l’estat de la comissaria de la Policia Local de Valls, el regidor li volia treure importància. “estem molt tranquils i defensarem la nostra postura on sigui”. Garcia, volia recordar que “el 2017 vam tenir una inspecció de Treball a la caserna de la Policia Local, i s’ha fet tot el que es va acordar”.