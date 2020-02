//Pintada racista al cementiri de Valls

Aquest passat cap de setmana va aparèixer una pintada xenòfoba a l’entrada del cementiri de Valls. La pintada “Moras no” sembla que atacaria una treballadora del servei d’atenció que recentment ha posat en funcionament al cementiri l’empresa que gestiona el tanatori de la ciutat.

Segons fonts de la Policia Local de Valls, però, fins al moment no s’ha rebut cap denúncia per aquest atac racista. La brigada municipal va esborrar ahir, dimarts, al matí la pintada, a la qual nombroses persones han mostrat el seu rebuig a través de les xarxes socials. La CUP de Valls també ha condemnat l’atac a través del seu Twitter, titllant els fets d’atac “racista i masclista”, i és, per ara, l’únic grup municipal que hi ha fet referència.