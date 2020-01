//L’onada de robatoris al Morell fa que l’Ajuntament implanti un servei de vigilància privada

Les darreres setmanes el municipi del Morell ha patit un increment notable de robatoris en domicilis, especialment a la zona de la urbanització les Moreretes, prop de les carreteres de Reus i Vilallonga del Camp. La preocupació entre els veïns i veïnes ha anat creixent, ja que s’han arribat a produir fins a quatre robatoris en un sol cap de setmana.

Des del passat diumenge s’havien posat en marxa patrulles formades per voluntaris de Protecció Civil i ciutadans, però l’Ajuntament del Morell va decidir anar un pas més enllà per dissuadir els lladres. El dissabte dia 28 de desembre es va celebrar una reunió veïnal en la qual els veïns van exposar amb força tensió la preocupació amb què viuen la situació. Hi van assistir també l’alcalde, Eloi Calbet, i dues regidores, Rosa M. Sánchez i Judit Fernández.

En veure la indignació dels veïns davant la problemàtica, que l’Ajuntament ha assegurat que també comparteix, el consistori va prendre la decisió de reforçar la vigilància a través d’una empresa de seguretat privada. Prèviament ja s’havia intensificat la presència de Mossos d’Esquadra al municipi, cos que té la competència de seguretat a la població actualment, però els robatoris havien continuat. Per això, des del dia 31 de desembre i fins a nou avís, una patrulla de seguretat privada ja passeja pels carrers del Morell en un torn de 12 hores: des de les 6 de la tarda fins a les 6 de la matinada, intensificant el patrullatge en les zones més afectades.

L’alcalde, Eloi Calbet, va enviar un comunicat als veïns per mostrar-los suport i informar-los de la posada en marxa de les patrulles de seguretat privada, on exposa que no pot tolerar “que per culpa d’uns fets puntuals, però intensos, el veïnat continuï vivint en un estat de tensió sostinguda”. Al mateix temps, l’Ajuntament ha informat que s’instal·larà il·luminació addicional a les parts més fosques, com ara solars, i esperen que aquestes actuacions “serveixin per aturar o dissuadir de forma significativa els robatoris i intents de robatoris” al Morell.

En aquesta mateixa línia, una de les grans prioritats de l’Ajuntament del Morell de cara a aquest any 2020 és la creació del cos de vigilants local. Actualment s’està duent a terme el procés de tràmits burocràtics per tal d’obrir les convocatòries públiques a les places d’agent tan aviat com sigui possible.