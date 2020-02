//L’any 2019 van pujar un 8,8% el nombre de trucades al 112 al Camp de Tarragona

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya CAT112, depenent del Departament d’Interior, va atendre l’any passat 3.083.047 trucades. Del total de trucades rebudes l’any 2019, 1.862.199 van ser trucades operatives, que vol dir que van ser generades per una emergència i van activar algun tipus de recurs operatiu. Aquesta xifra significa un lleuger augment, del 8,2%, respecte a l’any anterior (l’any 2018, les trucades operatives van ser 1.720.085).

Per demarcacions, pel que fa al Camp de Tarragona, l’any 2019 es van fer 163.163 trucades, davant les 149.941 trucades fetes el 2018, un 8,8% més. Un 34,6% de les trucades es van fer per motius de seguretat: 56.406 trucades el 2019 i 50.677 l’any 2018. Un 31,8% de les trucades es van fer per demanar assistència sanitària: 51.978 trucades l’any 2019 i 47.807 el 2018. Per motius de trànsit van fer-se 23.938 trucades l’any passat (el 14,7%) i 23.263 l’any 2018. Per incendis es va fer el 4,9% de les trucades l’any passat (8.013 el 2019 i 5.939 el 2018).