//L’any 2019 va pujar la sinistralitat mortal a les carreteres de l’Alt Camp

L’any 2019 a les carreteres del Camp de Tarragona van morir 23 persones en accidents de trànsit, de les quals 21 en vies interurbanes i només 2 en zona urbana, que representa una reducció del 30% respecte a l’any anterior.

Ara bé, si es desgrana aquesta xifra per comarques, a la de l’Alt Camp hi va haver 5 víctimes mortals en 5 accidents de trànsit diferents. Accidents, a més, dispersos per punts diferents de al comarca. Això representa un increment important respecte al 2018, en què a la comarca fou un any excepcional amb només una víctima i també respecte al 2017, en què n’hi va haver 4.

En l’àmbit de tot el Camp de Tarragona les vies amb més accidents mortals són l’AP-7, la C-14 i l’N-340 amb 5, 3 i 2 víctimes respectivament.

Pel que fa a actuacions a fer durant el 2020 per part de l’administració —Trànsit i Mossos d’Esquadra—, es continuaran les campanyes de prevenció i de controls sobretot pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol i drogues, i campanyes a poblacions vulnerables als accidents mortals com són els motoristes i la gent gran, ja que en els darrers anys en aquest darrer col·lectiu s’ha patit un increment de la sinistralitat.