//La Guàrdia Civil de Tarragona confisca 17.000 plantes de marihuana el 2019, el doble que l’anterior

La Guàrdia Civil ha detectat “un augment qualitatiu i quantitatiu” en la producció de marihuana. Els responsables de les plantacions, asseguren, utilitzen coneixements i elements cada cop més sofisticats. Sobretot en partides adreçades a altres països europeus i per complir amb l’exigència de clans internacionals, s’han detectat índexs superiors a la mitjana de tetrahidrocannabinol (THC) -el principi actiu del cànnabis-, obtinguts mitjançant manipulació genètica.

Les zones on es van fer més actuacions l’any passat és el Baix Penedès, amb 9.250 plantes de marihuana confiscades, seguida del Baix Camp amb 4.752 plantes. La majoria d’intervencions es van fer al març -amb cinc-, seguides de maig, juliol i setembre -amb tres cadascuna-.

En la majoria de plantacions s’ha detectat que els productors feien ús d’habitatges de segona residència, en immobles llogats o ocupats il·legalment, normalment en urbanitzacions amb baixa densitat de població. Allà estableixen els cultius un cop compartimentades les estances de l’habitatge per a la producció rotacional de cànnabis durant tot l’any.

Fortes mesures de seguretat per evitar els lladres de marihuana i la policia

En algunes actuacions s’han detectat amagats, trapes, portes simulades o panys d’alta seguretat amb l’objectiu d’ocultar les plantacions clandestines. Els narcotraficants havien disposat circuits de videovigilància i gossos de presa en alguns immobles per evitar que els sorprenguessin bandes rivals -que intenten robar-se la marihuana-, així com per part de la policia.

La Guàrdia Civil subratlla que, en el 100% dels casos, s’ha detectat que els immobles estaven connectats de manera fraudulenta a la xarxa de subministrament elèctric. Aquest fet, apunta la institució, és habitual en aquesta mena de cultius degut a l’elevat cost del consum elèctric que necessiten aquesta mena de plantacions.

Importants actuacions a Valls i a Roda de Berà

Entre les actuacions fetes per la Guàrdia Civil l’any passat destaca l’operació ‘Ruïnes’, que es va saldar amb la detenció de quatre membres d’una organització criminal amb projecció internacional que s’havia establert a Valls i que disposava d’una àmplia xarxa d’habitatges on cultivaven, elaboraven i traficaven droga. Aquesta actuació va permetre confiscar 2.600 plantes de marihuana, 18 quilos de cabdells, haixix, èxtasi, llavors i dues armes de foc.

A Roda de Berà (Tarragonès), la Guàrdia Civil i la Policia Local van detenir, en el marc de l’operació ‘Pinatell’, dues persones i van confiscar 250 plantes de cànnabis, 54 quilos d’haixix, 9 quilos de cabdells de marihuana, una pistola i una armilla antibales.