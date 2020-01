//Intenten entrar en pisos municipals al carrer Paborde de Valls

per | 15/01/2020 14:09 |

Els immobles afectats per aquests fets

Un grup de joves han intentat entrar uns pisos de l’Ajuntament de Valls que estan ubicats al carrer Paborde de Valls —damunt de les oficines municipals d’Urbanisme—, per als quals hi ha el projecte de convertir-los en pisos socials.

A l’entorn de la 1 de la matinada d’aquest dimecres, 15 de gener, la Policia Local ha rebut l’avís d’un veí que deia que un grup de lladres pujaven i baixaven per la façana dels immobles 6 i 8 del carrer Paborde. Quan hi ha arribat una patrulla de la Policia Local que era en un altre punt del terme municipal, els joves s’han escapat i malgrat que se’ls ha intentat agafar no s’ha pogut.

Encara que semblava que aquests fets responien a un robatori, segons fonts policials la hipòtesi és que han estat intents d’ocupació de pisos.